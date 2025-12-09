وزير الإسكان يهنئ أشرف صبحي برئاسة لجنة CIGEPS باليونسكو: تأكيد جديد على ريادة مصر الدولية

قدم المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأعرب المهندس شريف الشربينى عن تمنياته للدكتور أشرف صبحى بتحقيق العديد من الإنجازات في المنصب الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير الإسكان أن هذا الاختيار يعكس مكانة مصر وريادتها فى تولى الكوادر المصرية أرفع المناصب القيادية على المستوى العالمى، الأمر الذى يؤكد الثقة الدولية الكبيرة في الكفاءات المصرية.