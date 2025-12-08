صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل توفير وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسليم الوحدات الخاصة بوحدات الإيجار القديم سيتم على مراحل خلال فترة السنوات السبع المحددة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه حتى الأن تم تسجيل 43 ألف مواطن على المنصة الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل حاليا على مرحلة الحصر لمعرفة ما إذا كان المتقدم من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، كما أكدت أن أي متضرر لا يتوفر له بديل مناسب سيتم السماح له بالتقديم على وحدة من خلال الصندوق.