توك شو

صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل توفير وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمود محسن

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسليم الوحدات الخاصة بوحدات الإيجار القديم سيتم على مراحل خلال فترة السنوات السبع المحددة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات لها لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه حتى الأن تم تسجيل 43 ألف مواطن على المنصة الخاصة بالحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل حاليا على مرحلة الحصر لمعرفة ما إذا كان المتقدم من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، كما أكدت أن أي متضرر لا يتوفر له بديل مناسب سيتم السماح له بالتقديم على وحدة من خلال الصندوق.

مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعي الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم التمويل العقاري

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

