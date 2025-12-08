اعرف طرق الوقاية من أمراض الرئة

ينبغي على الجميع معرفة طرق الوقاية من أمراض الرئة المختلفة حيث أنها من أخطر المشكلات التي تؤثر على الحياة العامة للإنسان بل وبعضها يسبب مضاعفات خطيرة.



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فلا توجد طرق كثيرة للوقاية المباشرة من أمراض الرئة ولكن قد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بها باتخاذ خطوات لحماية صحة رئتيك:

لا تدخن وتجنب السجائر الإلكترونية

التدخين يسبب أو يزيد من تفاقم العديد من أمراض الرئة والمجاري الهوائية وغالبًا ما تحتوي سوائل التدخين الإلكتروني على العديد من نفس مكونات السجائر.

ابتعد عن التلوث



تجنب الملوثات التي قد تُلحق الضرر بمجاري الهواء لديك و ارتدِ كمامة، وقم بتهوية المكان، واتخذ احتياطات أخرى في حال تعرضك للأبخرة أو الغبار أو مسببات الحساسية أو أي مواد أخرى مستنشقة أثناء عملك أو هواياتك.



الوقاية من العدوى احرص على غسل اليدين باستمرار وتلقي التطعيم ضد أمراض الجهاز التنفسي يمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة بالتهابات الرئتين.



إدارة الحالات الصحية المستمرة

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول كيفية الوقاية من تلف الرئة إذا كنت تعاني من حالة صحية تُعرّضك للخطر.