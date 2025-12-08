قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي.. وموعد انتهاء الأمطار
أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات زيادة رسوم دخول مصر
مسؤول أمريكي يكذب تقرير الجارديان عن تنصت إسرائيل على القوات الأمريكية
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

اعرف طرق الوقاية من أمراض الرئة

الرئة
الرئة
اسماء محمد

ينبغي على الجميع معرفة طرق الوقاية من أمراض الرئة المختلفة حيث أنها من أخطر المشكلات التي تؤثر على الحياة العامة للإنسان بل وبعضها يسبب مضاعفات خطيرة.


ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فلا توجد طرق كثيرة للوقاية المباشرة من أمراض الرئة ولكن قد تتمكن من تقليل خطر الإصابة بها باتخاذ خطوات لحماية صحة رئتيك:

لا تدخن وتجنب السجائر الإلكترونية 

 التدخين يسبب أو يزيد من تفاقم العديد من أمراض الرئة والمجاري الهوائية وغالبًا ما تحتوي سوائل التدخين الإلكتروني على العديد من نفس مكونات السجائر.

ابتعد عن التلوث 


تجنب الملوثات التي قد تُلحق الضرر بمجاري الهواء لديك و ارتدِ كمامة، وقم بتهوية المكان، واتخذ احتياطات أخرى في حال تعرضك للأبخرة أو الغبار أو مسببات الحساسية أو أي مواد أخرى مستنشقة أثناء عملك أو هواياتك.


الوقاية من العدوى احرص على غسل اليدين باستمرار وتلقي التطعيم ضد أمراض الجهاز التنفسي يمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة بالتهابات الرئتين.


إدارة الحالات الصحية المستمرة 

 تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول كيفية الوقاية من تلف الرئة إذا كنت تعاني من حالة صحية تُعرّضك للخطر.

الرئة أمراض الرئة الوقاية من أمراض الرئة طرق الوقاية من أمراض الرئة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس في مصر

أمطار رعدية تضرب القاهرة الكبرى وتحذيرات من حبات برد| الطقس

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد مستجدات المشروعات الجارية بعدد من المراكز

محافظ الأقصر يوجه بتقسيط مبلغ تقنين أرض مواطن من إسنا وتسهيل السداد

محافظ الأقصر يوجه بتقسيط مبلغ تقنين أرض مواطن من إسنا وتسهيل السداد

حادث تصادم

إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات على الطريق الدائري بالقليوبية.. صور

بالصور

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

