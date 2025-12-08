أمطار وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من حالة طقس نهاية الإسبوع

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه نحن في حالة من التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن منطقة البحر الأحمر خلال الايام الماضية كانت أوضاع مضطربة، وشهدت سقوط أمطار وأمتدت اليوم على محافظات القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، أن المواطنين بدأوا يشعرون بـ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إذ سجّلت العظمى في القاهرة نحو 19 درجة مئوية فقط، ومع نشاط الرياح يزداد الإحساس بالبرودة.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن موجة الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن بعض المحافظات ستشهد غدًا ارتفاعًا نسبيًا في كمية الأمطار، وعلى رأسها: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، ودمياط، وأضافت أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تتطلب الحذر خلال القيادة وحركة المواطنين.