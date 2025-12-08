قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى ينفعل بسبب شائعات رسوم تأشيرة الدخول لمصر: حملة ممنهجة
قانون الإيجار القديم.. اعرف الزيادة النهائية على المستأجرين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق
الكرملين: بوتين وترامب لن يلتقيا في 2025
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 وحقيقة الزيادة الجديدة في يناير
أقل مما يستحق.. أول تعليق من جوارديولا بشأن عدم مشاركة مرموش باستمرار
أحمد موسى يحذر من الشائعات الموجهة ضد السياحة المصرية
منتخب عمان يفوز على جزر القمر ويودعان بطولة كأس العرب
الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تواصل جهودها في رفع تراكمات مياه الأمطار

سيارة شفط المياه بالجيزة
سيارة شفط المياه بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك وفق التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه تم الدفع بالمعدات وفرق المتابعة والتطهير للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، ورفع أي تجمعات قد تؤثر على الحركة المرورية بالمحافظة.

وأشارت الشركة إلى أن مناطق الدقي – المهندسين – محيط المتحف المصري الكبير – فيصل – الهرم – العمرانية – المنيب – الصف – ترسا – البحر الأعظم – إمبابة – الوراق – محور 26 يوليو – طريق إسكندرية الصحراوي شهدت سقوط أمطار بدرجات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة، مؤكدة أن فرق الطوارئ مازالت تواصل أعمال سحب المياه، مع استمرار حالة الاستعداد القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.

الجيزة مياه الأمطار الأرصاد

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

