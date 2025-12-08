مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تواصل جهودها في رفع تراكمات مياه الأمطار

شهدت محافظة الجيزة، اليوم، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك وفق التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه تم الدفع بالمعدات وفرق المتابعة والتطهير للتعامل الفوري مع تراكمات مياه الأمطار، ورفع أي تجمعات قد تؤثر على الحركة المرورية بالمحافظة.

وأشارت الشركة إلى أن مناطق الدقي – المهندسين – محيط المتحف المصري الكبير – فيصل – الهرم – العمرانية – المنيب – الصف – ترسا – البحر الأعظم – إمبابة – الوراق – محور 26 يوليو – طريق إسكندرية الصحراوي شهدت سقوط أمطار بدرجات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة، مؤكدة أن فرق الطوارئ مازالت تواصل أعمال سحب المياه، مع استمرار حالة الاستعداد القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.