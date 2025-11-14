طوارئ بسبب نوة المكنسة.. كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية ومناطق تجمعات المياه.

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء مهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت محافظة كفر الشيخ، تعرضت لموجة من الطقس غير المستقر، خاصة مع هطول الأمطار على المناطق والمدن الشمالية بالمحافظة في مراكز الحامول وبلطيم ومطوبس.

وانتشرت على الفور معدات الوحدات المحلية وسيارات كسح مياه الشرب والصرف الصحى الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسحب المياه من الشوارع لتيسير حركة المارة والمركبات من الشوارع.

كما تواجد رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ مع فرق الطوارئ والنظافة للإشراف على كسح مياه الأمطار من الشوارع تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.