أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
طوارئ بسبب نوة المكنسة.. كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ| صور

محمود زيدان

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية ومناطق تجمعات المياه.

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء مهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت محافظة كفر الشيخ، تعرضت لموجة من الطقس غير المستقر، خاصة مع هطول الأمطار على المناطق والمدن الشمالية بالمحافظة في مراكز الحامول وبلطيم ومطوبس.

وانتشرت على الفور معدات الوحدات المحلية وسيارات كسح مياه الشرب والصرف الصحى الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسحب المياه من الشوارع لتيسير حركة المارة والمركبات من الشوارع.

كما تواجد رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ مع فرق الطوارئ والنظافة للإشراف على كسح مياه الأمطار من الشوارع تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

