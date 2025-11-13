قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة الشباسية الابتدائية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطوير وتعلية وصيانة مدرسة الشباسية الابتدائية المشتركة بمركز دسوق، والمقامة على مساحة 2107 م² وتضم 22 فصلًا مدرسيًا، بتكلفة 6 ملايين و430 ألف جنيه، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التي تشهدها المحافظة احتفالًا بالعيد القومي الـ69 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون المحافظ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع إلى آراء الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تفعيل خطط المناهج والأنشطة المدرسية لتعزيز مهارات الطلاب وتحقيق أهداف العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأثاث والمرافق المدرسية، وترسيخ قيم الانضباط والنظافة وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المدرسة تضم نحو 794 طالبًا بمراحل التعليم المختلفة، وتم تطويرها ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وخفض الكثافات داخل الفصول، حيث انخفض متوسط الكثافة من 55 إلى 39 طالبًا بالفصل.

 وأوضح أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل تستوعب نحو 132 ألفًا و738 طالبًا، فضلاً إنشاء 17 مدرسة جديدة خلال عام واحد، مؤكدًا انتظام العملية التعليمية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدارس دسوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

رجال يد الأهلي

‏‎مران بدني في الجيم لـ رجال يد الأهلي

الرماية

مدير البطولة: الأرقام القياسية دليل على أن ميادين الرماية في مصر مطابقة لأعلى المواصفات العالمية

التايكوندو

منتخب سيدات التايكوندو يطير إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في بطولة العالم المصنفة G4

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد