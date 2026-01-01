الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

تتوفر سيارة بي إم دبليو 118 موديل 2026، لدى وكيل العلامة الالمانية في مصر كسيارة هاتشباك فاخرة مدمجة بمواصفات متطورة ومحرك 3 أسطوانات تيربو، وتقدم في السوق المصري ضمن فئة M Sport.

وتعتمد السيارة BMW 118 موديل 2026 على منصة دفع أمامي وتأتي مجهزة بمحرك بنزين قوي وفعال، يولد المحرك التيربو سعة 1.5 لتر قوة تبلغ 156 حصانا وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 8.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 226 كم/ساعة، كما تتميز بكفاءة في استهلاك الوقود تتراوح بين 5.0 إلى 8.0 لتر لكل 100 كيلومتر، حسب ظروف القيادة.

وتأتي السيارة ‏BMW 118‎‏ موديل 2026، بتصميم هاتشباك بخمسة أبواب عملي وأنيق، تتميز الداخلية بلوحة قيادة رقمية متقدمة تتضمن شاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة وشاشة نظام معلومات ترفيهي تعمل باللمس مقاس 10.7 بوصة، مما يوفر تجربة قيادة حديثة، تشمل الميزات الأخرى مقودا من الجلد، ومقاعد قماشية قابلة للطي، ومنافذ AUX و USB.

أما الخارجية للسيارة ‏BMW 118‎‏ موديل 2026، فتتضمن جنوط رياضية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايا أبواب كهربائية، يبلغ طولها 4.36 متر وعرضها 1.8 متر تقريبا.

زودت BMW موديل 118 2026 بمجموعة شاملة من أنظمة الأمان لمساعدة السائق، تشمل وسائد هوائية متعددة، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الفرامل (BA)، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD). تتوفر أيضًا ميزات مثل نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وأجهزة استشعار للركن، ونظام إنذار ضد السرقة.

يتم تقديم موديل BMW 118 موديل 2026 في السوق المصري ضمن فئة تجهيز واحدة هي M Sport بسعر رسمي يبلغ 2,450,000 جنيه مصري