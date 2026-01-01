فلسطين.. إصابة 11 شخصاً في انفجار بأحد المحال التجارية في الناصرة

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية،إصابة 11 شخصا بعضهم بإصابات خطيرة، في انفجارٍ وقع في أحد المحال التجارية بمدينة الناصرة، واندلع حريقٌ في الموقع، ولا يزال سبب الانفجار مجهولا، وقد وصلت الشرطة إلى الموقع وتُجري تحقيقًا في ملابساته.

كما كشفت الصحيفة العبرية، أنه ابتداءً من الغد، سيُقلص الجيش الإسرائيلي آلاف الوظائف لجنود الاحتياط في مهام الدفاع الإقليمي في المجتمعات الواقعة على طول خطوط النزاع وفي الضفة الغربية.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فقد اتُخذ القرار بناءً على تعليمات من القيادة السياسية بتقليص عدد جنود الاحتياط بمقدار 20 ألف جندي بحلول عام 2026، إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يقلص الجيش الإسرائيلي وظائف جنود الاحتياط في مقرات وحدات القتال والجبهة الداخلية خلال الأيام القادمة.