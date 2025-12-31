قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطات الاحتلال تصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمالي الضفة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المجلس الأعلى للتخطيط صدق على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمالي الضفة الغربية.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتله الفلسطينيين في كل مكان من الأراضي المحتلة، وليس فقط في غزة التي يذيقها ويلات الإبادة الجماعية، بل في الضفة الغربية كذلك.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته قتلت في عام 2025 في الضفة الغربية 230 فلسطينيا، بينما اعتقلت 7400 آخرين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 4 فلسطينيين في اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء في جنين.

كما بدأت جرافات الاحتلال عمليات هدم المنازل في مخيم نور شمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية، فيما قامت قوات احتلال إسرائيلي باقتحام مدينة الظاهرية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي القطاع المحاصر، شن الاحتلال غاراته على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف مبانٍ داخل مناطق انتشاره شمال غربي مدينة رفح، في وقت أفاد فيه مجمع ناصر الطبي بسقوط مصاب بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال في بني سهيلا شرقي خان يونس.

 

