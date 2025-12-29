الأردن والمغرب يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ناصر بوريطة، الإثنين، سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، إضافة إلى تدارس آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، الحرص المشترك على توسعة آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين الشقيقين.

وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد الصفدي وبوريطة على ضرورة الالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ بنوده كافة، مع ضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون أي عوائق.

ودعا الوزيران إلى المضي قدما نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، مع ربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي الشأن الميداني، أكد الجانبان ضرورة إنهاء التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

واختتم الوزيران اتصالهما بالاتفاق على إدامة التنسيق والتشاور المستمر إزاء تطوير التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.