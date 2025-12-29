خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين، بلقائه المثمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه أقرّ بأنه على الرغم من "قلة الاختلافات" بين الجانبين، إلا أنهما اختلفا حول كيفية التعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

خلافات بين ترامب ونتنياهو

وقال ترامب لكيفن ليبتاك من شبكة CNN في جنوب فلوريدا: "لقد أجرينا نقاشًا مطولًا ومكثفًا حول الضفة الغربية، ولا أستطيع القول إننا متفقون تمامًا بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بشأنها".

وعندما سُئل ترامب عن مواطن الخلاف المتبقية، قال لشبكة CNN: "لا أريد الخوض في هذا الأمر. سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، لكنه سيتخذ القرار الصائب".

تقع الضفة الغربية غرب نهر الأردن بين إسرائيل والأردن، وهي محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ عام 1967، ويقطنها أكثر من 3.3 مليون فلسطيني.

الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية

بينما كانت الحرب مستعرة في غزة، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا حادًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وهدمًا قياسيًا للمنازل الفلسطينية، وتوسعًا غير مسبوق للمستوطنات اليهودية، في ظل قيادة فلسطينية تعاني من اتهامات بالفساد وجمود في اتخاذ القرارات.

وفي سبتمبر، صرّح ترامب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. وأشارت هذه التصريحات إلى توافق مع العديد من الدول الغربية والعربية، التي حذّرت من أن أي ضم إسرائيلي للأراضي سيقضي فعليًا على فكرة قيام دولة فلسطينية.