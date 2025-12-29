نتنياهو: إسرائيل محظوظة جدًا بوجود ترامب على رأس الولايات المتحدة

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إشادة بالغة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى وصوله إلى منتجع مارالاغو لعقد اجتماعهما يوم الاثنين.

نتنياهو يمدح ترامب

وقال نتنياهو للصحفيين: "سأكررها مرارًا وتكرارًا. لم يسبق لنا أن حظينا بصديق مثل الرئيس ترامب في البيت الأبيض. لا مجال للمقارنة"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن إسرائيل محظوظة جدًا بوجود الرئيس ترامب على رأس الولايات المتحدة، بل وعلى رأس العالم الحر في هذا الوقت. أعتقد أن هذا ليس حظًا عظيمًا لإسرائيل فحسب، بل هو حظ عظيم للعالم أجمع".

وبينما بدأت الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء بعض تصرفات إسرائيل، أشاد ترامب أيضًا بـ"علاقتهما الممتازة" يوم الاثنين، واصفًا نتنياهو بأنه "رجل قوي" قاد إسرائيل لتكون "أقوى من أي وقت مضى".