الإمارات تدين الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين

أكدت الإمارات إدانتها الشديد لاستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود، عن طريق إطلاق أوكرانيا لـ 91 طائرة مسيرة.

استهداف مقر إقامة بوتين

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الإثنين، بشدة، محاولة استهداف مقر إقامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، معربةً عن إدانتها لهذا الاعتداء الآثم، وما ينطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأكدت الخارجية الإماراتية تضامنها الكامل مع بوتين وحكومة وشعب روسيا الصديق، مشدة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفجورود بـ 91 طائرة مسيرة، إلا أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاطها جميعا.

وأوضح لافروف أنه نتيجةً للهجوم في منطقة نوفجورود؛ فإن "موقف روسيا التفاوضي سيُعاد النظر فيه" في محادثات السلام الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.