إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين إن طهران تريد التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني في حالة يرثى لها.

المنشآت النووية الإيرانية

وأشار ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولاية فلوريدا، إلى أن إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لولا ضربتنا على إيران لما كان هناك فرصة للسلام في الشرق الأوسط، محذا من عودتها لبناء مواقعها النووية المدمرة حيث أكد "سنضربها مجددا".

نتنياهو يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، التقى نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بولاية فلوريدا في بداية زيارته إلى الولايات المتحدة.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : كان اجتماعًا رائعًا"، بشأن مقابلته مع روبيو.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادرها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض يوم الأحد فتح معبر رفح الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي في كلا الاتجاهين، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإظهار حسن النية قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.