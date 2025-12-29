قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
أخبار العالم

مظاهرات في مقديشو احتجاجا على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال | شاهد

مظاهرات في مقديشو
مظاهرات في مقديشو
ناصر السيد

خرج المئات من سكان مقديشو إلى الشوارع في وقت متأخر من الليلة الماضية للاحتجاج على ما وصفوه بالعدوان الإسرائيلي، وذلك عقب اعتراف حكومة الاحتلال بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة.

مظاهرات في مقديشو

جاءت المظاهرة بإقليم بنادر، حيث تجمع حشد كبير، معظمهم من الشباب، للتنديد بالخطوة وتأكيد دعمهم لوحدة الصومال ووحدة أراضيها، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تؤكد على السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للصومال.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وقال المشاركون إن الاحتجاج جاء ردًا على تصريحات نُسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، أشار فيها إلى نيته الاعتراف بصومالي لاند كإدارة مستقلة. 

وأثار البيان معارضة شديدة من الحكومة الفيدرالية الصومالية وقطاعات من الشعب، الذين يرون في هذه الخطوة انتهاكًا لسيادة الصومال.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الوطنية، قال عدد من المتظاهرين إنهم مستعدون للدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها.

وقال أحد المتظاهرين الشباب: "الليلة، كمواطنين صوماليين، نعبر عن مشاعرنا وندين الانتهاك المرتكب بحق أمتنا".

وقال عمر فاروق، رئيس شباب إقليم بنادر، إن الشباب الصومالي موحد في التعبير عن موقفه مضيفا "شباب الصومال مستعدون الليلة لإظهار مشاعرهم والدفاع عن وطنهم".

وأشار مشارك آخر، برهان أحمد روبلي، إلى أن المظاهرة تعكس الرأي العام الواسع في العاصمة وأظهر أهالي مقديشو بوضوح موقفهم الرافض لموقف إسرائيل.

مظاهرات في مقديشو اعتراف إسرائيل بأرض الصومال أرض الصومال إقليم أرض الصومال الانفصالي حكومة الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

