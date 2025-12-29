مظاهرات في مقديشو احتجاجا على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال | شاهد

خرج المئات من سكان مقديشو إلى الشوارع في وقت متأخر من الليلة الماضية للاحتجاج على ما وصفوه بالعدوان الإسرائيلي، وذلك عقب اعتراف حكومة الاحتلال بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة.

مظاهرات في مقديشو

جاءت المظاهرة بإقليم بنادر، حيث تجمع حشد كبير، معظمهم من الشباب، للتنديد بالخطوة وتأكيد دعمهم لوحدة الصومال ووحدة أراضيها، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تؤكد على السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للصومال.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وقال المشاركون إن الاحتجاج جاء ردًا على تصريحات نُسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، أشار فيها إلى نيته الاعتراف بصومالي لاند كإدارة مستقلة.

وأثار البيان معارضة شديدة من الحكومة الفيدرالية الصومالية وقطاعات من الشعب، الذين يرون في هذه الخطوة انتهاكًا لسيادة الصومال.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الوطنية، قال عدد من المتظاهرين إنهم مستعدون للدفاع عن استقلال البلاد ووحدتها.

وقال أحد المتظاهرين الشباب: "الليلة، كمواطنين صوماليين، نعبر عن مشاعرنا وندين الانتهاك المرتكب بحق أمتنا".

وقال عمر فاروق، رئيس شباب إقليم بنادر، إن الشباب الصومالي موحد في التعبير عن موقفه مضيفا "شباب الصومال مستعدون الليلة لإظهار مشاعرهم والدفاع عن وطنهم".

وأشار مشارك آخر، برهان أحمد روبلي، إلى أن المظاهرة تعكس الرأي العام الواسع في العاصمة وأظهر أهالي مقديشو بوضوح موقفهم الرافض لموقف إسرائيل.