بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
60 دقيقة .. القائم يحرم أنجولا من التقدم على منتخب مصر بأمم أفريقيا
مصر على رأس 4 دول مُرشحة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028
أمين الإفتاء يوضح كيفية المسح على الجبيرة عند الوضوء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أ ش أ

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي شكل من الأشكال، شريطة أن تتوافق أقوال وأفعال الزعيم الروسي مع نواياه المعلنة".وأضاف زيلينسكي - بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "يبدو الأمر غريبا بعض الشيء.. فمن ناحية، يقول بوتين للرئيس الأمريكي أنه يريد إنهاء الحرب وأن هذه هي رغبته، ومن ناحية أخرى، يعلن علنا في وسائل الإعلام أنه مستعد ويريد مواصلة الحرب". 
وتابع: "لكن مرة أخرى، لا يهمنا كيف نلتقي أو بأي شكل نتفاوض.. نحن مستعدون".. ومن جهته، لا يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الروسية على أوكرانيا تشير إلى عدم جدية بوتين بشأن السلام.
وعسكريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، القضاء على 1150 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال، موضحة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 55 عسكريا و9 مركبات في منطقة عمليات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية

