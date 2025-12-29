زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي شكل من الأشكال، شريطة أن تتوافق أقوال وأفعال الزعيم الروسي مع نواياه المعلنة".وأضاف زيلينسكي - بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "يبدو الأمر غريبا بعض الشيء.. فمن ناحية، يقول بوتين للرئيس الأمريكي أنه يريد إنهاء الحرب وأن هذه هي رغبته، ومن ناحية أخرى، يعلن علنا في وسائل الإعلام أنه مستعد ويريد مواصلة الحرب".

وتابع: "لكن مرة أخرى، لا يهمنا كيف نلتقي أو بأي شكل نتفاوض.. نحن مستعدون".. ومن جهته، لا يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الروسية على أوكرانيا تشير إلى عدم جدية بوتين بشأن السلام.

وعسكريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، القضاء على 1150 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال، موضحة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 55 عسكريا و9 مركبات في منطقة عمليات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية