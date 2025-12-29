قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس وزراء الصومال: اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند" اعتداء مباشر على سيادتنا

قسم الخارجي

أكد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، اليوم الاثنين أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال اعتداء مباشر على سيادة البلاد، وله تداعيات خطيرة ويهدد أمن المنطقة.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وقال رئيس وزراء الصومال في تصريحات لفضائية "العربية" إن محاولة تقسيم البلاد خط أحمر، ولا مبرر لذلك مهما كانت الظروف.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الجمعة الماضي الاعتراف بإقليم صومالي لاند الانفصالي دولة ذات سيادة، وهو الأمر الذي استدعى رفضا من مصر ودول العالم، لمخالفته القوانين والأعراف الدولية وميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأحد أن حكومته مستعدة لمواصلة الحوار مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، في ظل تصاعد التوترات عقب قرار إسرائيل الاعتراف بالإقليم دولة مستقلة.

وأدان الرئيس حسن شيخ بشدة الخطوة الإسرائيلية في خطابه أمام جلسة استثنائية للبرلمان الاتحادي الصومالي يوم الأحد.

