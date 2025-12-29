قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
أخبار العالم

البرلمان العربي يطالب بإدراج المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصعيد الخطير والممنهج لاقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال الآونة الأخيرة، تحت الحماية المباشرة لقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن هذه الاقتحامات وما يصاحبها من أداء طقوس تلمودية استفزازية تمثل إرهابًا منظمًا وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

كما أكد اليماحي، أن تصعيد المستوطنين لاقتحامات الأقصى لا يمكن فصله عن قرار سلطات كيان الاحتلال منح المتطرفين غطاءً رسميًا لأداء الصلوات داخل المسجد، في خطوة تشكل عدوانًا سافرًا على قدسية الأقصى ومحاولة مكشوفة لفرض التقسيم الزماني والمكاني بالقوة.

ونوه بأن هذا التصعيد الخطير يتم بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وإرهاب المدنيين العزل، بما يؤكد أن هذه الجرائم تُدار وتُنفذ برعاية رسمية من كيان الاحتلال.

وطالب رئيس البرلمان العربي، البرلمانات الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لتصنيف جماعات المستوطنين المتطرفين كـتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الدولية، ومحاسبة كيان الاحتلال على دعمه وحمايته لهذه الجماعات، مؤكدًا أن الصمت الدولي على إرهاب المستوطنين يشجعهم على تصعيد جرائمهم، ويهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

وشدد اليماحي على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن المساس به أو بالمقدسيين خط أحمر، محذرًا من خطورة استمرار التهاون الدولي مع هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.

https://youtu.be/fBm6picxjHs

محمد بن أحمد اليماحي البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك اليماحي الأمم المتحدة قوائم الإرهاب المستوطنين جماعات المستوطنين الضفة الغربية

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

