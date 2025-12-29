البرلمان العربي يطالب بإدراج المستوطنين على قوائم الإرهاب الدولية

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصعيد الخطير والممنهج لاقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال الآونة الأخيرة، تحت الحماية المباشرة لقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن هذه الاقتحامات وما يصاحبها من أداء طقوس تلمودية استفزازية تمثل إرهابًا منظمًا وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

كما أكد اليماحي، أن تصعيد المستوطنين لاقتحامات الأقصى لا يمكن فصله عن قرار سلطات كيان الاحتلال منح المتطرفين غطاءً رسميًا لأداء الصلوات داخل المسجد، في خطوة تشكل عدوانًا سافرًا على قدسية الأقصى ومحاولة مكشوفة لفرض التقسيم الزماني والمكاني بالقوة.

ونوه بأن هذا التصعيد الخطير يتم بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وإرهاب المدنيين العزل، بما يؤكد أن هذه الجرائم تُدار وتُنفذ برعاية رسمية من كيان الاحتلال.

وطالب رئيس البرلمان العربي، البرلمانات الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لتصنيف جماعات المستوطنين المتطرفين كـتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الدولية، ومحاسبة كيان الاحتلال على دعمه وحمايته لهذه الجماعات، مؤكدًا أن الصمت الدولي على إرهاب المستوطنين يشجعهم على تصعيد جرائمهم، ويهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

وشدد اليماحي على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن المساس به أو بالمقدسيين خط أحمر، محذرًا من خطورة استمرار التهاون الدولي مع هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.

https://youtu.be/fBm6picxjHs