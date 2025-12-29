قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية

إيران
إيران
محمد على

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن بعض أصحاب المتاجر في طهران أغلقوا متاجرهم الاثنين احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية والتقلبات الحادة في العملة الإيرانية المتعثرة، وذلك في أعقاب مظاهرات مماثلة جرت قبل يوم.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن بعض أصحاب المحلات والتجار في سوق طهران "أغلقوا متاجرهم كلياً أو جزئياً"، مضيفة أن "بعض الناس رددوا شعارات احتجاجاً على سعر صرف العملة والوضع الاقتصادي".

كما أفادت وكالة أنباء العمال الإيلنا باحتجاج أصحاب المحلات التجارية "ضد الضغوط الاقتصادية والمعيشية" في السوق، ونشرت صوراً للتجار وهم يتجمعون في الشوارع.

سجلت العملة الإيرانية مستويات منخفضة جديدة في السوق غير الرسمية، حيث تم تداول الدولار الأمريكي عند حوالي 1.42 مليون ريال يوم الأحد - مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام - واقترب اليورو من 1.7 مليون ريال، وفقًا لمواقع مراقبة الأسعار.

تراجعت الأسعار إلى حد ما يوم الاثنين، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 1.39 مليون ريال، واليورو حوالي 1.64 مليون ريال.

قال صحفيو الوكالات الدولية، إن بعض التجار، وخاصة بائعي الإلكترونيات الذين يعتمدون على الاستيراد، أوقفوا المبيعات مؤقتًا أو قاموا بتحويل أسعارهم إلى الإنترنت، مما مكنهم من إجراء تعديلات بسهولة أكبر مع تقلب سعر الصرف.

إيرانية المتاجر طهران الاقتصادية العملة الإيرانية أصحاب المحلات والتجار سوق طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر

بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

ترشيحاتنا

غزة

أخر الأوضاع بالقطاع| كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار محمد شبانة ورائد سعد.. إسرائيل تعرقل دخول المساعدات

بوتين

بوتين يطالب القادة العسكريين بمواصلة العملية الخاصة بالسيطرة على زابوريجيا

صورة أرشيفية

العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر.. تفاصيل

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد