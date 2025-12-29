أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية

أفادت وسائل إعلام إيرانية أن بعض أصحاب المتاجر في طهران أغلقوا متاجرهم الاثنين احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية والتقلبات الحادة في العملة الإيرانية المتعثرة، وذلك في أعقاب مظاهرات مماثلة جرت قبل يوم.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن بعض أصحاب المحلات والتجار في سوق طهران "أغلقوا متاجرهم كلياً أو جزئياً"، مضيفة أن "بعض الناس رددوا شعارات احتجاجاً على سعر صرف العملة والوضع الاقتصادي".

كما أفادت وكالة أنباء العمال الإيلنا باحتجاج أصحاب المحلات التجارية "ضد الضغوط الاقتصادية والمعيشية" في السوق، ونشرت صوراً للتجار وهم يتجمعون في الشوارع.

سجلت العملة الإيرانية مستويات منخفضة جديدة في السوق غير الرسمية، حيث تم تداول الدولار الأمريكي عند حوالي 1.42 مليون ريال يوم الأحد - مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام - واقترب اليورو من 1.7 مليون ريال، وفقًا لمواقع مراقبة الأسعار.

تراجعت الأسعار إلى حد ما يوم الاثنين، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 1.39 مليون ريال، واليورو حوالي 1.64 مليون ريال.

قال صحفيو الوكالات الدولية، إن بعض التجار، وخاصة بائعي الإلكترونيات الذين يعتمدون على الاستيراد، أوقفوا المبيعات مؤقتًا أو قاموا بتحويل أسعارهم إلى الإنترنت، مما مكنهم من إجراء تعديلات بسهولة أكبر مع تقلب سعر الصرف.