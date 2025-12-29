زيلينسكي يهاجم بوتين: يقول لترامب ما لا يفعله



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الضربات الروسية على أوكرانيا ورسائل فلاديمير بوتين الداخلية بشأن الحرب لا تتوافق مع "خطابه السلمي" الموجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح زيلينسكي للصحفيين: "من جهة، يقول للرئيس الأمريكي إنه يريد إنهاء الحرب، وأن هذه هي رغبته.

تابع :"من جهة أخرى، ينشر علنًا في وسائل الإعلام رسائله حول استعداده لمواصلة الحرب - فهو يضربنا بالصواريخ، ويتحدث عن ذلك صراحةً، ويحتفل بتدمير البنية التحتية المدنية، ويصدر تعليمات لجنرالاته حول أماكن التقدم والاستيلاء على الأراضي، وما إلى ذلك".

وأضاف زيلينسكي: "في رأيي، لا تتوافق هذه الأفعال مع الخطاب السلمي المزعوم الذي يستخدمه في حواراته مع الرئيس الأمريكي".