الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

250 طائرة مسيرة.. تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك الهدنة

صراع بين البلدين الجارتين
صراع بين البلدين الجارتين
محمد على

اتهمت تايلاند، كمبوديا، اليوم الإثنين، بانتهاك الهدنة بأكثر من 250 مسيرة.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع في كمبوديا التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع تايلاند.

جاء ذلك بعد إعلان الجيش التايلاندي أن قواته شنت ضربات جوية في منطقة حدودية متنازع عليها مع كمبوديا، معلنًا أنه تم مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين في اشتباكات بكمبوديا.

 وأفاد الجيش التايلاندي بأنه زاد من نشر قواته وأسلحته، مؤكدا أن كمبوديا توسع نطاق الاشتباكات إلى عدة مواقع جديدة.

وأعلن رئيس وزراء تايلاند أنوتين شارنويراكول، في شهر سبتمبر الماضي، أن حكومته ستقترح إجراء استفتاء لحسم الخلاف المستمر مع جارتها كمبويا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود.

وقال أنوتين شارنفيراكول في تصريحات صحفية، آنذاك، إنه "تجنبًا لتصاعد الصراع" ستدفع الحكومة نحو التصويت على ما إذا كانت تايلاند ستلغي مذكرة التفاهم السارية المتعلقة بالقضايا الحدودية مع كمبوديا.

