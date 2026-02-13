متاحف الآثار على مستوى الجمهورية تختفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة الأم

في إطار التقليد الشهري الذي تحرص عليه متاحف الآثار بجمهورية مصر العربية لإبراز روائع التراث الحضاري المصري، أعلنت المتاحف عن القطع الأثرية المختارة لشهر فبراير، وذلك بناءً على تصويت الجمهور عبر الصفحات الرسمية للمواقع والمتاحف على منصة «فيسبوك».

المتاحف المصرية

ويأتي هذا التقليد تأكيدًا على الدور الثقافي والمعرفي الذي تضطلع به المتاحف باعتبارها مؤسسات فاعلة في نشر الوعي الأثري والسياحي، وتعزيز قيم الهوية والانتماء، وترسيخ مفهوم المتحف كمنصة للتفاعل المجتمعي، بما يسهم في صون الذاكرة الحضارية المصرية عبر العصور.

وتسلّط القطع المختارة لهذا الشهر الضوء على مناسبتين عالميتين بارزتين، هما: أسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة الأم.

أولاً: أسبوع الوئام بين الأديان

يُعد مناسبة سنوية يحتفل بها العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، تأكيدًا على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل بين الأديان بوصفهما ركيزة أساسية لترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الانسجام المجتمعي.

وفي هذا السياق، يسلّط كل من متحف جاير أندرسون، ومتحف مطار القاهرة الدولي (مبنى الركاب 2)، ومتحف ملوي الضوء على مجموعة من القطع الأثرية التي تجسد التلاقي والتفاعل بين العناصر الإسلامية والقبطية وغيرها من المكونات الحضارية.

ومن أبرز القطع المعروضة:

• متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب: يعرض صورة فوتوغرافية ملوّنة للعذراء مريم وهي ترضع السيد المسيح على وسادة خضراء.

• متحف مطار القاهرة الدولي – مبنى 2: يعرض مخطوط قبطي ملون ومصور «مزمور كيهك» مصنوع من الجلد والورق والكتان والمكتوب باللغتين القبطية والعربية بالمدادين الأحمر والأسود. ويضم مدائح ومزامير خاصة بشهر كيهك، أحد أشهر السنة القبطية، وتمثل هذه القطعة مفهوم السلام والتعايش السلمي عبر عصور مختلفة.

• متحف ملوي بالمنيا: يعرض خمس تركيبات رخامية مستطيلة مزخرفة بزخارف نباتية كانت توضع فوق القبور.



ثانياً: اليوم العالمي للغة الأم

يُحتفل به في 21 فبراير من كل عام بهدف تعزيز احترام التنوع الثقافي واللغوي، رفع الوعي بأهمية تعدد اللغات والحفاظ على هوية اللغة الأم، والتأكيد على أن اللغة الأم هي وعاء للهوية وذاكرة للحضارة وأداة يومية تعبّر عن معتقدات الإنسان وقيمه.

وتبرز المتاحف المشاركة في هذا السياق مجموعة متميزة من القطع التي تجسد ثراء اللغة العربية وتطور الخطوط عبر العصور، ومن بينها:

• متحف الفن الإسلامي بباب الخلق: يعرض لوح رخامي من العصر المملوكي مكتوب عليه عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم تبارك» بخط النسخ.

• المتحف القبطي بمصر القديمة: يعرض أيقونة الأنبا بولا والأنبا انطونيوس مكتوبة بالعربية مكتوب عليها وصايا الأنبا أنطونيوس.

• متحف قصر محمد علي بالمنيل: يعرض مخطوط نادر مزخرف بخط عربي أصيل، به إطار زخرفي مذهّب مزدان بحِلية شريفة. نُفِّذ بخط يحيى حلمي الحلبي، ويتناول وصف رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام.

• متحف المركبات الملكية ببولاق: يعرض مجموعة أختام رسمية خاصة بمصلحة المركبات الملكية لتوثيق المعاملات والمستندات الإدارية داخل المؤسسات التابعة للقصر الملكي.

• متحف الشرطة القومي بالقلعة: يعرض صنجة من الزجاج الأخضر الشفاف من العصر العباسي بكتابات بارزة بالخط الكوفي. وقد استخدمت كوزن تجارى، حيث تعد شاهداً مهماً على مكانة اللغة العربية كلغة أم.

• متحف ركن فاروق بحلوان: يعرض لوحة بخط اليد لآية الكرسي، مهداه للملك فاروق الأول من محمد عبد الرحمن أحد سكان حلوان بمناسبة افتتاح استراحة الملك بحلوان.

• متحف مطار القاهرة الدولي (مبنى 3): يعرض دينار من الذهب من العصر المملوكي على أحد وجهيه اسم السلطان الظاهر بيبرس، وعلى الوجه الآخر عبارة «بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق».

• متحف طنطا: يعرض إبريق قهوة من الفضة له غطاء مفصلي وذات قاعدة مستديرة مقعرة وعليها زخارف نباتية وبعض الكتابات العربية.

• ⁠متحف الإسماعيلية: يعرض لوحة تأسيسية من العصر الأيوبي من الحجر الرملي لفرن لصب السلاح عليها عبارات بخط النسخ، عثر عليها بقلعة صلاح الدين الأيوبي بجزيرة فرعون بطابا.

• متحف السويس القومي: يعرض لوحة مطرزة بخيوط السيرما من الحرير والفضة، لسورة الإخلاص ويحيطها في الإطار زخارف نباتية وفى المنتصف كتابة قرآنية "الله نور السماوات والأرض" ويحيطها زخارف هندسية

• متحف الإسكندرية القومي: يعرض لوحة نص من الرخام لتأسيس مكتب وقف من عهد السلطان قايتباى. ويحمل النص عبارتين هما: “أنشأ وجدد المكتب لوقف السلطان قايتباى، سعادة مير ميران" "إبراهيم أدهم ناظر أوقاف الحرمين 1266 م"

• ⁠متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية: يعرض لوحة من الذهب على هيئة درع محفور عليها "رمز حب وولاء وإخلاص إلى مقام سيد البلاد الأعلى حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان من شعبة الوفي وخدام عرشة المفدى". يعلو الكتابة تاج من الذهب وحول محيط اللوحة أحجار من الياقوت الأحمر الباجيت.

• المتحف اليوناني الروماني بالإسكنرية: يعرض دينار من ذهب عليه كتابات باللغة العربية.

• ⁠متحف كفر الشيخ: يعرض تذكرة طبية عليها كتابات بحروف عربية بالمداد الأسود مكونة من 14 سطر عبارة عن وصفة طبية تنتهي بعبارة " والله تعالى الشافي".

• ⁠متحف الغردقة: يعرض مصحف مكتوب بخط اليدو موقوف على مسجد وله غلاف بلسان، كتبه ابن حيدر محمد الشورى سنة 1077 هجريا

• ⁠متحف شرم الشيخ: يعرض عملة فضية مربعة من العصر الإسلامي في بلاد المغرب، نُقشت بالخط الكوفي البسيط يحمل أحد الوجهين عبارة التوحيد «لا إله إلا الله"

• متحف سوهاج القومي: يعرض عقد زواج من العصر المملوكي وهو عبارة عن قطعة من الحرير الأصفر عليها كتابة بالمداد الأسود بالخط العربي.

• متحف الأقصر للفن المصري القديم: يعرض آنية من الفخار المطلي، ذات بدن كأسي وقاعدة دائرية. يزين الحافة الداخلية شريط من زخارف هندسية يعلوه شريط كتابي بالخط النسخ، بينما يحمل السطح الخارجي شريطًا كتابيًا يتضمن اسم الصانع، ويظهر بقاع الإناء رنك زخرفي مكوَّن من دائرة يتوسطها شكل مربع.

• متحف مطروح: يعرض لوح من الرخام من سبيل من عام 1151 هجرياً عليه أبيات من الشعر بخط الثلث البارز

وتعكس هذه القطع مجتمعةً مكانة اللغة العربية كلغة حضارة ودولة، ولغة علم ودين ومعاملات يومية، كما تُبرز تطور الخط العربي بوصفه عنصرًا بصريًا وثقافيًا أسهم في تشكيل الهوية الحضارية المصرية عبر مختلف العصور.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار استمرارها في تفعيل الدور المجتمعي للمتاحف، وتعزيز مشاركة الجمهور في اختيار القطع المميزة شهريًا، بما يدعم التواصل الثقافي ويعمّق الوعي بقيمة التراث المصري وتنوعه الفريد.

