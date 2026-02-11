قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا السياحة المصري والسعودي يتفقان على تعزيز التعاون السياحي وفتح أسواق جديدة
أيام عِجاف.. درجات حرارة مرتفعة وشبورة وتحذيرات من الأرصاد
الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في إدارة المتاحف وترميم الآثار

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

خلال مشاركته في الاجتماع ال 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقد بدولة الكويت؛ التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع عمر سعود العمر وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت ووزير الإعلام والثقافة بالتكليف ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط.

وزير السياحة والآثار يلتقي بوزير الاتصالات الكويتي 

 

وخلال اللقاء، أعرب شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره للوزير الكويتي على حفاوة الاستقبال والاستضافة وحسن تنظيم الاجتماع الـ 52 اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

من جانبه، رحب الوزير الكويتي بشريف فتحي مقدماً له التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بالإنجاز الحضاري والثقافي العالمي، ومشيداً بحفل الافتتاح المبهر الذي عكس مكانة مصر التاريخية والثقافية.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة المتاحف، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الترميم والحفاظ على الآثار.

وفي هذا الصدد، أشار شريف فتحي إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين التجربة السياحية بمصر؛ مشيراً إلى قيام الوزارة بعقد العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بهدف تحسين تجربة الزيارة والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للزائرين.

حضر اللقاء السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بدولة الكويت، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والمستشار محمد عبدالحليم من السفارة المصرية بالكويت.
 

وزير السياحة والآثار وزير الاتصالات الكويتي مصر السياحة الكويت

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

جانب من المؤتمر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل تهدف إلى نسف أسس السلام

مندوب الأردن بالجامعة العربية

مندوب الأردن بالجامعة العربية: قرارات إسرائيل تحدٍ وتهدد حق الفلسطينيين

أرشيفية

مندوبة تونس بالجامعة العربية: إسرائيل تضيق على دخول المساعدات إلى غزة

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

