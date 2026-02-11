تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت في إدارة المتاحف وترميم الآثار

خلال مشاركته في الاجتماع ال 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقد بدولة الكويت؛ التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع عمر سعود العمر وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت ووزير الإعلام والثقافة بالتكليف ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط.

وزير السياحة والآثار يلتقي بوزير الاتصالات الكويتي

وخلال اللقاء، أعرب شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره للوزير الكويتي على حفاوة الاستقبال والاستضافة وحسن تنظيم الاجتماع الـ 52 اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

من جانبه، رحب الوزير الكويتي بشريف فتحي مقدماً له التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بالإنجاز الحضاري والثقافي العالمي، ومشيداً بحفل الافتتاح المبهر الذي عكس مكانة مصر التاريخية والثقافية.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة المتاحف، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الترميم والحفاظ على الآثار.

وفي هذا الصدد، أشار شريف فتحي إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين التجربة السياحية بمصر؛ مشيراً إلى قيام الوزارة بعقد العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بهدف تحسين تجربة الزيارة والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للزائرين.

حضر اللقاء السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بدولة الكويت، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والمستشار محمد عبدالحليم من السفارة المصرية بالكويت.

