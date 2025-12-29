الأسهم الأوروبية تستقر قبل عطلة رأس السنة وسط تراجع لأداء قطاع الدفاع

استهلت الآسهم الأوروبية تداولات الأسبوع الأخير من العام، اليوم "الاثنين"، على استقرار نسبي، في حين شهدت أسهم قطاع الدفاع الأوروبي تراجعا على خلفية المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 588.87 نقطة، كما استقر مؤشر فوتسي البريطاني عند 9880.12 نقطة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.1% إلى 24298.38 نقطة، وبينما استقر مؤشر كاك الفرنسي عند 8103.25 نقطة.

وهبطت أسهم شركة ليوناردو بنسبة 4.5%، بينما تراجعت أسهم شركات كونسبرج وهينسولدت وراينميتال بنحو 3% لكل منها.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة الأدوية الفرنسية Abivax بنسبة 4.9% بعد الافتتاح، متصدرة مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسية، مستفيدة من شائعات الاستحواذ والتفاؤل حول علاجها الرئيسي لالتهاب القولون التقرحي، في مرحلة التجارب السريرية.

ويتوقع أن تظل أحجام التداول منخفضة خلال هذا الأسبوع بسبب استمرار عطلات عيد الميلاد، مع استعداد الأسواق الأوروبية للإغلاق يوم الخميس بمناسبة رأس السنة.

وتتراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل نهاية العام، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني يوم الأحد بأن المحادثات أحرزت تقدما، إلا أن "مسألة أو مسألتين شائكتين" لا تزالان عالقتين.

كان ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق قبل عيد الميلاد، لكن أوكرانيا وروسيا لا تزالان بعيدتين عن تفاهم بشأن التنازلات الإقليمية المطلوبة من روسيا والضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا.