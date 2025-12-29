قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
الأسهم الأوروبية تستقر قبل عطلة رأس السنة وسط تراجع لأداء قطاع الدفاع

أ ش أ

استهلت  الآسهم الأوروبية تداولات الأسبوع الأخير من العام، اليوم "الاثنين"، على استقرار نسبي، في حين شهدت أسهم قطاع الدفاع الأوروبي تراجعا على خلفية المحادثات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 588.87 نقطة، كما استقر مؤشر فوتسي البريطاني عند 9880.12 نقطة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.1% إلى 24298.38 نقطة، وبينما استقر مؤشر كاك الفرنسي عند 8103.25 نقطة.

وهبطت أسهم شركة ليوناردو بنسبة 4.5%، بينما تراجعت أسهم شركات كونسبرج وهينسولدت وراينميتال بنحو 3% لكل منها.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركة الأدوية الفرنسية Abivax بنسبة 4.9% بعد الافتتاح، متصدرة مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسية، مستفيدة من شائعات الاستحواذ والتفاؤل حول علاجها الرئيسي لالتهاب القولون التقرحي، في مرحلة التجارب السريرية.

ويتوقع أن تظل أحجام التداول منخفضة خلال هذا الأسبوع بسبب استمرار عطلات عيد الميلاد، مع استعداد الأسواق الأوروبية للإغلاق يوم الخميس بمناسبة رأس السنة.

وتتراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل نهاية العام، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني يوم الأحد بأن المحادثات أحرزت تقدما، إلا أن "مسألة أو مسألتين شائكتين" لا تزالان عالقتين.

كان ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق قبل عيد الميلاد، لكن أوكرانيا وروسيا لا تزالان بعيدتين عن تفاهم بشأن التنازلات الإقليمية المطلوبة من روسيا والضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا.

وقاة احمد دقدق

