بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على تراجع مؤشراتها، حيث سجل المؤشر العام انخفاضا بنحو 19.68 نقطة بما نسبته 0.22% ليصل إلى مستوى 8963.86 نقطة، إذ جرى تداول نحو 182 مليون سهم عبر 12 ألفا و776 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 52.9 مليون دينار كويتي.



وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.26 نقطة بما نسبته 0.06% ليصل إلى مستوى 8317.84 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 91 مليون سهم من خلال 6489 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 20.5 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 24.17 نقطة بما نسبته 0.25% ليصل إلى مستوى 9567.31 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 91 مليون سهم عبر 6287 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 32.3 مليون دينار كويتي.



وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 38.78 نقطة بما نسبته 0.44% ليصل إلى مستوى 8715.98 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 61 مليون سهم عبر 4083 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 16.1 مليون دينار كويتي.

