النحاس يقفز إلى مستوى قياسي قرب 13 ألف دولار للطن وسط مخاوف نقص المعروض

قفزت أسعار النحاس نحو مستوى قياسي بلغ قرابة 13 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن اليوم، في نهاية قوية للعام مدفوعة بمخاوف من تشديد المعروض، وفق منصة "ماركت ووتش" لأسواق المال.



وارتفعت عقود النحاس القياسية لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنحو 5.9% لتسجل 12,885.50 دولار للطن المتري، بعد أن لامست خلال التداولات مستوى قياسيا عند 12,960 دولارا للطن.



وقد قفزت أسعار النحاس، الذي يعد عنصرا أساسيا في شبكات الطاقة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 45% في لندن منذ بداية العام، في ظل اضطرابات أصابت مناجم كبرى وزيادة عمليات التخزين في الولايات المتحدة.



وعزت تشو مينبو، المحللة لدى شركة جي إف فيوتشرز (شركة صينية متخصصة في الوساطة المالية)، هذه المكاسب إلى مخاوف المستثمرين من فرض تعريفات جمركية أمريكية محتملة على النحاس في عام 2026.



وأضافت أن الاندفاع لشحن النحاس إلى الولايات المتحدة أدى إلى اختلال في توازن الإمدادات في بقية أنحاء العالم.



وأشارت تشو إلى أن الأسعار قد تبقى مرتفعة على المدى القصير، رغم أن العوامل الإيجابية طويلة الأجل قد جرى تسعيرها إلى حد كبير، وذلك بدعم من شهية المخاطرة القوية لدى بعض المستثمرين.