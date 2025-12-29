قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم سداد الرسوم .. مواطنون خارج مظلة التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب
تفوق للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وأنجولا قبل مباراة اليوم
شهر رجب .. اعرف فضله وحقيقة فرض الصلاة فيه
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث تمييز في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النحاس يقفز إلى مستوى قياسي قرب 13 ألف دولار للطن وسط مخاوف نقص المعروض

النحاس
النحاس
أ ش أ

قفزت أسعار النحاس نحو مستوى قياسي بلغ قرابة 13 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن اليوم، في نهاية قوية للعام مدفوعة بمخاوف من تشديد المعروض، وفق منصة "ماركت ووتش" لأسواق المال.


وارتفعت عقود النحاس القياسية لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنحو 5.9% لتسجل 12,885.50 دولار للطن المتري، بعد أن لامست خلال التداولات مستوى قياسيا عند 12,960 دولارا للطن.


وقد قفزت أسعار النحاس، الذي يعد عنصرا أساسيا في شبكات الطاقة ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 45% في لندن منذ بداية العام، في ظل اضطرابات أصابت مناجم كبرى وزيادة عمليات التخزين في الولايات المتحدة.


وعزت تشو مينبو، المحللة لدى شركة جي إف فيوتشرز (شركة صينية متخصصة في الوساطة المالية)، هذه المكاسب إلى مخاوف المستثمرين من فرض تعريفات جمركية أمريكية محتملة على النحاس في عام 2026. 


وأضافت أن الاندفاع لشحن النحاس إلى الولايات المتحدة أدى إلى اختلال في توازن الإمدادات في بقية أنحاء العالم.


وأشارت تشو إلى أن الأسعار قد تبقى مرتفعة على المدى القصير، رغم أن العوامل الإيجابية طويلة الأجل قد جرى تسعيرها إلى حد كبير، وذلك بدعم من شهية المخاطرة القوية لدى بعض المستثمرين.

أسعار النحاس بورصة لندن للمعادن منصة ماركت ووتش لأسواق المال ارتفعت عقود النحاس القياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نائبة تطالب بحصر شامل لعدد المصحات في مصر ومراجعة أوضاعها

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

رئيس إسكان الشيوخ: تنمية سيناء ضرورة قومية وانتصار على الإرهاب

تعبيرية

بعد تصريحات وزير العمل| كيف نظم القانون حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة؟

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد