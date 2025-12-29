أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين أن الجيش الروسي حرّر بلدة ديبروفا في دونيتسك الشعبية.



وذكرت الدفاع الروسية، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية قد أتمت تحرير بلدة ديبروفا في دونيتسك.

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخين تكتيكيين أوكرانيين من طراز "جروم" وأسقطت 140 طائرة مسيرة.



يذكر أن القوات الروسية أفشلت ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.