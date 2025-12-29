قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى مؤسسة لا تساوم على السيادة.. وشكرًا لمصر

الرئيس اللبناني يعبر عن تقدير لبنان للدعم الذي تقدمه مصر
محمد على

أكد العماد جوزاف عون الرئيس اللبناني أن الجيش سيبقى المؤسسة التي لا تساوم على السيادة ولا تنحاز إلا للوطن.

قال الرئيس اللبناني: المؤسسات العسكرية والأمنية تشكل خط الدفاع الأول عن لبنان والجيش هو المنقذ الوحيد للبنان". 
أردف  الرئيس اللبناني:بأن "الجيش يعمل لمصلحة لبنان بعيدا عن الاعتبارات السياسية والحزبية والطائفية، و سيبقى الجيش  المؤسسة التي لا تساوم على السيادة".

فيما قال قائد الجيش اللبناني: أن" الجيش جاهز لتنفيذ كامل المهمات ".

في سياق آخر، استقبل العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والوفد المرافق له، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير إلى لبنان، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي والطاقة، وفق بيان الوزارة.

وخلال اللقاء الذي عقد بقصر بعبدا، أعرب الرئيس اللبناني عن تقدير لبنان، رئيسًا وشعبًا، للدعم الذي تقدمه مصر، ناقلًا تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتمنيًا أن تحمل السنة الجديدة الخير والسلام والتقدم لمصر قيادةً وشعبًا.

أكد الرئيس عون أن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء يمثل خطوة عملية وأساسية، من شأنها دعم قدرة لبنان على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، نقل وزير البترول والثروة المعدنية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني، مؤكدًا حرص مصر على تعميق العلاقات الثنائية، ودعمها الكامل لجهود الدولة اللبنانية، متمنيًا للبنان وشعبه التقدم والاستقرار والازدهار.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك في قطاع الغاز الطبيعي، حيث أكد الوزير كريم بدوي أن ملف الطاقة والغاز يأتي في مقدمة أولويات التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية، في ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين مصر ولبنان، وبما يسهم في تلبية احتياجات لبنان لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوزير أن مصر ستقدم كامل الدعم للبنان في قطاع الغاز، من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات استكشاف الحقول، واستخراج الغاز، ونقله، وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الكهرباء، لافتًا إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، بهدف التنسيق وتبادل الخبرات الفنية.

وحضر اللقاء السفير علاء موسى سفير مصر لدى بيروت، والوفد المصري المرافق، والذي ضم المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى.
وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة وعلاقات التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري.

عاجل الرئيس اللبناني الجيش المؤسسة لا تساوم السيادة مصر العماد جوزاف عون

