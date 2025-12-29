قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد

قسم الخارجي

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الاثنين، عن إحصائية صادمة بشأن تأثر قطاع غزة بالعاصمة بايرون التي كانت لها آثارا كارثية على سكان القطاع المنكوب.

مجموعة المأوى في غزة

وأفاد بيان وكالة الأونروا، نقلا عن مجموعة المأوى في غزة، أن 17 مبنى انهار كليًا، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر الجاري، ما أثّر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص في مختلف مناطق القطاع.

وأكدت الأونروا، أن أشهرا من الحرب والنزوح القسري أجبرت المواطنين في قطاع غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، وفي مساكن مؤقتة أو خيام بالية تفتقر لأدنى مقومات الأمان، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

كارثة طبيعية من صنع الإنسان

وأشارت الوكالة الأممية عبر بيانها المنشور عبر حسابها الرسمية بمنصة "إكس" إلى أن العاصفة "بايرون" التي ضربت القطاع في العاشر من ديسمبر شكّلت كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها كانت من صنع الإنسان، في إشارة إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان وما رافقه من انهيار في البنية التحتية.

