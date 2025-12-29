تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين أن الهجوم الأوكراني على مقر إقامته في منطقة نوفغورود باستخدام 91 طائرة مسيرة لن يمر دون رد.

استهداف مقر بوتين

وأفاد قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" في بيان أن بوتين، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هجوم الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة لن يمر دون رد.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب بـ"الإيجابية" حيث تناولت تطورات الأوضاع في أوكرانيا وسبل التعامل مع المستجدات المرتبطة بالأزمة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود بـ91 طائرة مسيرة إلا أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاطها جميعا.

وأوضح لافروف أنه نتيجةً للهجوم المزعوم في منطقة نوفغورود، فإن "موقف روسيا التفاوضي سيُعاد النظر فيه" في محادثات السلام الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف لافروف أنه لم تقع أضرار أو إصابات جراء الحادث، لكن القوات المسلحة الروسية اختارت أهدافاً لـ"ضربات انتقامية".

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوراً هذا الادعاء ووصفه بأنه "مختلق بالكامل" من روسيا.