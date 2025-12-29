أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أبلغنه بأنه تعرض للهجوم وهذا ليس جيدا.

تعليق ترامب على استهداف بوتين

وأشار الرئيس الأمريكي خلال استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا إلى أن هذا ليس الوقت الصائب لاستهداف مقر بوتين.

وقال ترامب إن المحادثات الهاتفية مع بوتين كانت جيدة وناقشنا مسائل معقدة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود بـ91 طائرة مسيرة إلا أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من إسقاطها جميعا.

وأوضح لافروف أنه نتيجةً للهجوم المزعوم في منطقة نوفغورود، فإن "موقف روسيا التفاوضي سيُعاد النظر فيه" في محادثات السلام الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

روسيا تتوعد بالانتقام من أوكرانيا

وأضاف لافروف أنه لم تقع أضرار أو إصابات جراء الحادث، لكن القوات المسلحة الروسية اختارت أهدافاً لـ"ضربات انتقامية".

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوراً هذا الادعاء ووصفه بأنه "مختلق بالكامل" من روسيا.