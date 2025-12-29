محافظ المركزي النمساوي يدعو بلاده للموافقة على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع "ميركوسور"

حثّ مارتن كوشر رئيس البنك المركزي النمساوي، بلاده على إعادة النظر في معارضتها لاتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور" في أمريكا الجنوبية.

وقال كوشر -في مقابلة اليوم /الإثنين/: "بصفتنا دولة صغيرة تعتمد على التصدير، لا يمكننا ببساطة تفويت مثل هذه الفرصة".

وكان البرلمان النمساوي قد أصدر قرارًا في عام 2019 يعارض اتفاقية التجارة مع ميركوسور، وهو موقفٌ تمسّكت به الحكومة منذ ذلك الحين.

وتوصل الاتحاد الأوروبي وميركوسور -التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروجواي- إلى اتفاق في ديسمبر الماضي بعد 25 عامًا من المفاوضات.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يُنشئ أكبر اتفاقية تجارية في تاريخ الاتحاد الأوروبي ومع ذلك، يواجه الاتفاق تحديات في الحصول على الدعم في جميع أنحاء أوروبا.

وأعربت إيطاليا عن مخاوفها، بينما انتقدت فرنسا وبولندا والمجر الاتفاق أيضًا. وللموافقة عليه، يتطلب الاتفاق دعم 15 دولة عضوًا على الأقل في الاتحاد الأوروبي، تمثل 65% من سكان الاتحاد.

وأشار كوشر إلى أن الظروف قد تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الست التي انقضت منذ تصويت البرلمان النمساوي ضد الاتفاق، منوهًا إلى أن الاتفاقية الحالية تتضمن حماية كبيرة للمزارعين.

