نتنياهو: سنبذل كل ما في وسعنا لاستعادة رفات آخر محتجز من قطاع غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم /الإثنين/ أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى بوالدي الجندي المختطف ران جويلي -الذي قُتل في قطاع غزة- في فلوريدا خلال زيارته الجارية إلى الولايات المتحدة.

وذكر مكتب نتنياهو- أن رئيس الوزراء أكد لعائلة جويلي بقوله: "نبذل جميع الجهود من أجل استعادة جثة نجلكم ليدفن في إسرائيل".. بحسب ما أوردته صحيفة /يديعوت أحرنوت/ الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في إطار زيارة نتنياهو للولايات المتحدة لمناقشة قضايا إقليمية رئيسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومستقبل القطاع، والتطورات الإقليمية.

