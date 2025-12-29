شقيقة أبو عبيدة تنعاه بكلمات مؤثرة: لنا لقاء في جنات النعيم

نعت سندس الكحلوت، شقيقه المتحدث العسكري السابق باسم كتائب القسام حذيفة الكحلوت أبو عبيدة، بعد إعلان الكتائب استشهاده جرّاء غارة إسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت عبر فيسبوك: "ولا تحسبنَّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء ولكن لا تشعرون". اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها.

و تابعت :أخي وحبيبي وحبيب الأمة كلها، أخي وحبيبي وحبيب الأمة كلها، القائد المجاهد حذيفة سمير عبد الله الكحلوت (أبو عبيدة)، صاحب الكلمة القوية والطلة البهية، شهيدًا في سبيل الله، هو وزوجته وأبناؤه".



وأضافت: "والله إن مصابنا ومصاب الأمة فيك جلل يا حبيبي... أنت القائد المختلف، والرجل الحليم الحكيم، صاحب القرارات الصائبة والكلمات الصادقة"،

وتابعت : لم أحظَ يا حبيبي منك خلال العامين إلا بحضن وسلام لم يتجاوزا الدقائق، ثم فارقتنا،يا حبيب القلب، طيب الأثر، طيب السمعة، هيبة المجالس، هادئ الملامح، جميل المحيّا.



وأختتمت:عزاؤنا أن لنا لقاءً في جنات النعيم، حيث الفرح الذي لا يتسلله حزن، واللقاء الذي لا فراق بعده،إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت استشهاد قائد أركانها والناطق باسمها وعدد من قادتها، خلال حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على القطاع .