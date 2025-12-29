قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
حماس تنعي أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

فرناس حفظي

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، حذيفة الكحلوت المعروف بـ«أبو عبيدة»، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، قائلة إنه استشهد مع أفراد من عائلته في قصف إسرائيلي استهدفهم في قطاع غزة.


وذكرت الحركة في بيان نعيها أن الكحلوت شغل منصب قائد الإعلام العسكري للقسام، وكان مطلوبا لدى إسرائيل لسنوات طويلة، مؤكدة أن اغتياله «لن يضعف المقاومة»، وأن الحركة ستواصل ما وصفته بـ«مسيرة النضال».


وأشارت حماس إلى أن مقتله جاء خلال معركة «طوفان الأقصى»، معتبرة أن استهداف القادة لن يغير من مواقفها أو أهدافها.

حركة حماس حذيفة الكحلوت أبو عبيدة كتائب عز الدين القسام قطاع غزة

