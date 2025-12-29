حماس تنعي أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، حذيفة الكحلوت المعروف بـ«أبو عبيدة»، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، قائلة إنه استشهد مع أفراد من عائلته في قصف إسرائيلي استهدفهم في قطاع غزة.



وذكرت الحركة في بيان نعيها أن الكحلوت شغل منصب قائد الإعلام العسكري للقسام، وكان مطلوبا لدى إسرائيل لسنوات طويلة، مؤكدة أن اغتياله «لن يضعف المقاومة»، وأن الحركة ستواصل ما وصفته بـ«مسيرة النضال».



وأشارت حماس إلى أن مقتله جاء خلال معركة «طوفان الأقصى»، معتبرة أن استهداف القادة لن يغير من مواقفها أو أهدافها.