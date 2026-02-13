قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف استعدت محافظة أسيوط لشهر رمضان المبارك؟

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة أبنوب الحمام لضمان توفير اللحوم البلدية للمواطنين بأسعار مخفضة
محافظ أسيوط يتفقد مزرعة أبنوب الحمام لضمان توفير اللحوم البلدية للمواطنين بأسعار مخفضة
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مزرعة الثروة الحيوانية بقرية أبنوب الحمام التابعة لمركز أبنوب، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، والاطمئنان على جاهزية رؤوس الماشية لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ المحافظة والوحدات المحلية بمختلف المراكز والأحياء.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية، ومصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونواب رئيس المركز، إلى جانب مسئولي ومشرفي المزرعة.

وتفقد محافظ أسيوط عنابر الماشية واطمأن على الحالة الصحية للقطيع، ونظم التغذية والرعاية البيطرية المقدمة له، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيطرية ومعايير السلامة، لضمان سلامة اللحوم وجودتها قبل طرحها للمواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تستهدف طرح اللحوم البلدية الطازجة بسعر 290 جنيهًا للكيلو، من خلال منافذ البيع التابعة للمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضبط الأسواق وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هناك متابعة مستمرة لسير عمليات الذبح والتوزيع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام العمل بالمنافذ وتوافر اللحوم بالكميات المناسبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير السلع الغذائية، وخاصة اللحوم، خلال شهر رمضان الكريم وبجودة وأسعار تلائم جميع المواطنين.

أسيوط مزرعة الثروة الحيوانية شهر رمضان الكريم رؤوس الماشية توفير اللحوم الوحدات المحلية الاشتراطات البيطرية شهر رمضان المبارك توافر اللحوم السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

