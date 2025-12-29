لافروف: سنراجع موقفنا التفاوضي مع أوكرانيا بعد استهداف مقر إقامة بوتين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الاثنين أن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي مع أوكرانيا بعد الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين بمنطقة نوفغورود.

هجوم على مقر إقامة بوتين

وأوضح لافروف أنه نتيجةً للهجوم المزعوم في منطقة نوفغورود، فإن "موقف روسيا التفاوضي سيُعاد النظر فيه" في محادثات السلام الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف لافروف أنه لم تقع أضرار أو إصابات جراء الحادث، لكن القوات المسلحة الروسية اختارت أهدافاً لـ"ضربات انتقامية".

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوراً هذا الادعاء ووصفه بأنه "مختلق بالكامل" من روسيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن هذا الادعاء جاء بعد يوم من لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة ثلاث ساعات تقريباً في فلوريدا.