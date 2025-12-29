قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدث تاريخي.. الأزهر يسجل المصحف الشريف بالقراءات العشر لأول مرة
لافروف: سنراجع موقفنا التفاوضي مع أوكرانيا بعد استهداف مقر إقامة بوتين
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
أخبار العالم

بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين

ترامب و بوتين
ترامب و بوتين
فرناس حفظي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قليل. 

وجاء إعلانها بعد أن زعمت روسيا أن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين.

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مزاعم محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي: "تسعى روسيا إلى تقويض التقدم المحرز في محادثات إنهاء الحرب، وتختلق ذريعةً لمهاجمة المباني الحكومية في كييف".

وفي وقت سابق، زعمت روسيا أن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، وذكر التقرير أن روسيا ستغير موقفها في المفاوضات نتيجة لذلك.

و كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم "الاثنين" عن شن أوكرانيا هجوما بعشرات الطائرات المسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، في منطقة نوفجورود.

هجوم أوكراني على مقر بوتين

وقال لافروف إن أوكرانيا شنت هجوماً إرهابياً بطائرة مسيرة على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود ليلة 29 ديسمبر الجاري، وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة (وعددها 91 طائرة) التي هاجمت مقر الرئاسة الروسية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأكد لافروف أن مثل هذه التصرفات المتهورة لن تمر دون رد، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الضربات الروسية على أوكرانيا ورسائل فلاديمير بوتين الداخلية بشأن الحرب لا تتوافق مع "خطابه السلمي" الموجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح زيلينسكي للصحفيين: "من جهة، يقول للرئيس الأمريكي إنه يريد إنهاء الحرب، وأن هذه هي رغبته.

تابع :"من جهة أخرى، ينشر علنًا في وسائل الإعلام رسائله حول استعداده لمواصلة الحرب - فهو يضربنا بالصواريخ، ويتحدث عن ذلك صراحةً، ويحتفل بتدمير البنية التحتية المدنية، ويصدر تعليمات لجنرالاته حول أماكن التقدم والاستيلاء على الأراضي، وما إلى ذلك".

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين

