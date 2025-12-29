ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أنه على حركة حماس نزع سلاحها بالكامل، لافتا إلى أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دور تركيا في القوة الدولية بقطاع غزة.

إعمار غزة

وأوضح ترامب خلال استقباله نتنياهو بولاية فلوريدا أن غزة ستكون في مقدمة الملفات التي سيبحثها مع رئيس حكومة الاحتلال، مؤكدا أن مرحلة إعادة إعمار غزة ستبدأ قريبا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يفعل كل ما بوسعه لاستعادة جثة الرهينة الإسرائيلية الأخيرة.

لولا نتنياهو ما كانت إسرائيل

وقال إنه لولا نتنياهو ما كانت إسرائيل موجودة إلى الآن، لافتا إلى أنه يعتقد أن عدم العفو عن رئيس حكومة الاحتلال سيكون أمرا صعبا للغاية.

وفي سياق آخر، قال ترامب، إن طهران تريد التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني في حالة يرثى لها.

وأشار ترامب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بولاية فلوريدا، إلى أن إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية.