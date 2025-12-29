مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة ذات سيادة.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال "باطل"، مشيرا إلى ضرورة احترام وحدة أراضي الصومال.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أكد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال اعتداء مباشر على سيادة البلاد، وله تداعيات خطيرة ويهدد أمن المنطقة.

وقال رئيس وزراء الصومال في تصريحات صحفية إن محاولة تقسيم البلاد خط أحمر، ولا مبرر لذلك مهما كانت الظروف.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الجمعة الماضي الاعتراف بإقليم صومالي لاند الانفصالي دولة ذات سيادة، وهو الأمر الذي استدعى رفضا من مصر ودول العالم، لمخالفته القوانين والأعراف الدولية وميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

خرج المئات من سكان مقديشو إلى الشوارع في وقت متأخر من الليلة الماضية للاحتجاج على ما وصفوه بالعدوان الإسرائيلي، وذلك عقب اعتراف حكومة الاحتلال بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة.