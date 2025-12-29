أزمة بين واشنطن وتل أبيب.. ترامب يؤكد قرب العفو عن نتنياهو والرئاسة الإسرائيلية ترد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، دعمه لطلب العفو المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيًا أن الرئيس الإسرائيلي أبلغه بأن العفو "في طريقه".

العفو عن نتنياهو

وقال ترامب، برفقة نتنياهو، في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا: "كيف لا يُمنح العفو؟ إنه رئيس وزراء في زمن الحرب، وهو بطل".

وأضاف: "تحدثتُ مع الرئيس إسحاق هرتسوج، وأكد لي أن العفو في طريقه"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأصدر مكتب هرتسوج بيانًا ينفي رواية ترامب، جاء فيه: "لم يجرِ أي اتصال بين الرئيس هرتسوج والرئيس ترامب منذ تقديم طلب العفو".

ووفقًا لمكتب الرئيس الإسرائيلي، قبل أسابيع قليلة، "تحدث هرتسوج مع ممثل عن ترامب استفسر عن الطلب، وتلقى شرحًا للإجراءات، وأن أي قرار سيُتخذ وفقًا للإجراءات المعتادة".

دعا ترامب علنًا لأول مرة إلى العفو عن نتنياهو خلال خطاب ألقاه في الكنيست في أكتوبر احتفالًا بوقف إطلاق النار في غزة.

وصرح ترامب قائلًا: "لدي فكرة يا سيادة الرئيس، لماذا لا تعفو عنه؟"، مستهزئًا بتهم الفساد ووصفها بأنها أمور تافهة تتعلق بـ"السيجار والشمبانيا".

وأثارت هذه التصريحات حملةً أدت إلى تقديم نتنياهو طلبًا رسميًا للعفو في نوفمبر.

وفي مقطع فيديو مصاحب، استشهد نتنياهو بدعوة ترامب، مُجادلًا بأن العفو "سيمكّن كلا الزعيمين من تعزيز مصالح حيوية خلال هذه الفرصة النادرة".

ويواجه نتنياهو تهم فساد في ثلاث قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في محاكمة جارية تُقسّم المشهد السياسي الإسرائيلي منذ سنوات.