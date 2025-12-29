قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
أخبار العالم

أزمة بين واشنطن وتل أبيب.. ترامب يؤكد قرب العفو عن نتنياهو والرئاسة الإسرائيلية ترد

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، دعمه لطلب العفو المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيًا أن الرئيس الإسرائيلي أبلغه بأن العفو "في طريقه".

العفو عن نتنياهو

وقال ترامب، برفقة نتنياهو، في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا: "كيف لا يُمنح العفو؟ إنه رئيس وزراء في زمن الحرب، وهو بطل". 

وأضاف: "تحدثتُ مع الرئيس إسحاق هرتسوج، وأكد لي أن العفو في طريقه"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وأصدر مكتب هرتسوج بيانًا ينفي رواية ترامب، جاء فيه: "لم يجرِ أي اتصال بين الرئيس هرتسوج والرئيس ترامب منذ تقديم طلب العفو".

ووفقًا لمكتب الرئيس الإسرائيلي، قبل أسابيع قليلة، "تحدث هرتسوج مع ممثل عن ترامب استفسر عن الطلب، وتلقى شرحًا للإجراءات، وأن أي قرار سيُتخذ وفقًا للإجراءات المعتادة".

دعا ترامب علنًا لأول مرة إلى العفو عن نتنياهو خلال خطاب ألقاه في الكنيست في أكتوبر احتفالًا بوقف إطلاق النار في غزة. 

وصرح ترامب قائلًا: "لدي فكرة يا سيادة الرئيس، لماذا لا تعفو عنه؟"، مستهزئًا بتهم الفساد ووصفها بأنها أمور تافهة تتعلق بـ"السيجار والشمبانيا".

وأثارت هذه التصريحات حملةً أدت إلى تقديم نتنياهو طلبًا رسميًا للعفو في نوفمبر. 

وفي مقطع فيديو مصاحب، استشهد نتنياهو بدعوة ترامب، مُجادلًا بأن العفو "سيمكّن كلا الزعيمين من تعزيز مصالح حيوية خلال هذه الفرصة النادرة".

ويواجه نتنياهو تهم فساد في ثلاث قضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في محاكمة جارية تُقسّم المشهد السياسي الإسرائيلي منذ سنوات.

ترامب العفو عن نتنياهو الرئاسة الإسرائيلية الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الرئيس الإسرائيلي

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

