ليس هناك دخان بلا نار.. ترامب يوجه تهديدا صريحا لإيران
من الصندوق إلى القرار الجمهوري.. الخطوات الأخيرة لتشكيل برلمان 2026
نتنياهو: عقدت اجتماعا مثمرا مع ترامب في منتجع مارالاجو
مندوب الصومال بمجلس الأمن: نرفض اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتهجير الفلسطينيين
تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد
عائلة آخر رهينة إسرائيلية في غزة تطالب بعدم المضي في خطة ترامب للسلام
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
عائلة آخر رهينة إسرائيلية في غزة تطالب بعدم المضي في خطة ترامب للسلام

حثت عائلة “ران غفيلي” آخر رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة، كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عدم المضي قدما في اتفاق السلام في غزة؛ حتى عودة الرهينة، وذلك وفقا لـ"منتدى الرهائن والعائلات المفقودة".

وأفاد منتدى الرهائن والعائلات المفقودة أن عائلة “ران غفيلي” التقت بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وأشار إلى أن العائلة التقت اليوم بالرئيس ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة نتنياهو، في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا.

وكان "غفيلي" ضابط شرطة في الخدمة، وقُتل في 7 أكتوبر 2023، ونُقل جثمانه إلى غزة، وأصبح وجوده عقبة رئيسية من جانب الاحتلال أمام المضي قدما في المرحلة التالية من خطة ترامب للسلام مع غزة.

وأكدت حماس مراراً وتكراراً، أنها لا تستطيع العثور على جثة “جفيلي”، نتيجة للدمار واسع النطاق الذي لحق بغزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

