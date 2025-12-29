مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال

أكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، اليوم الإثنين، رفض الاعتراف بأرض الصومال، داعيا إلى ضرورة الحوار ودعم وحدة الصومال وسيادته على أراضيه.

وفي نفس السياق، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة ذات سيادة.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال "باطل"، مشيرا إلى ضرورة احترام وحدة أراضي الصومال.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال؛ يعد اعتداءً مباشرًا على سيادة البلاد، وله تداعيات خطيرة، ويهدد أمن المنطقة.

وقال رئيس وزراء الصومال، في تصريحات صحفية، إن محاولة تقسيم البلاد “خط أحمر”، ولا مبرر لذلك مهما كانت الظروف.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت يوم الجمعة الماضي، الاعتراف بما يسمى إقليم صومالي لاند الانفصالي، كدولة ذات سيادة، وهو الأمر الذي استدعى رفضا من مصر ودول العالم؛ لمخالفته القوانين والأعراف الدولية وميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وخرج المئات من سكان مقديشو إلى الشوارع في وقت متأخر من الليلة الماضية؛ للاحتجاج على ما وصفوه بالعدوان الإسرائيلي، وذلك عقب اعتراف حكومة الاحتلال بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة.