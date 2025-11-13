جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة حول الأمن المجتمعي بكلية التجارة .. صور

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ ندوة توعوية بعنوان "الدارك ويب والأمن المجتمعي" بكلية التجارة، برعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، واشراف الدكتور أحمد دراج منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.

حاضر في هذه الندوة الدكتور محمد عبده قاسم، الأستاذ المساعد بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، بحضور الدكتور ايمان المنطاوي منسق الأنشطة بكلية التجارة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس منسقي الاسرة بكليات الجامعة والطلاب، وذلك في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي المجتمعي بأمن المعلومات ومخاطر الفضاء الإلكتروني.

أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بنشر الثقافة الرقمية بين طلابها، وتحرص على تنظيم الفعاليات والندوات التوعوية التي تسهم في بناء وعي طلابي قادر على التعامل بذكاء مع معطيات العصر الرقمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تعزيز مفاهيم الأمن السيبراني والوعي بالمخاطر الإلكترونية أصبح ضرورة وطنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون منارة للفكر المستنير والوعي المجتمعي المسؤول.

وفي ذات السياق، صرح الدكتور رشدي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بأن الندوة تأتي ضمن خطة شاملة للأنشطة الطلابية الهادفة إلى إعداد كوادر طلابية تمتلك الوعي والمعرفة في مختلف القضايا المجتمعية المعاصرة، وفي مقدمتها الأمن الرقمي.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد دراج، منسق عام اسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة إلى أن الأسرة تواصل جهودها في تنظيم فعاليات نوعية تسهم في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم الواعية والقادرة على التفاعل الإيجابي مع تحديات المستقبل، مثمنًا التفاعل الكبير من طلاب كلية التجارة ومشاركتهم الفاعلة في الحوار والنقاش.

كما استعرض الدكتور محمد عبده قاسم، الأستاذ المساعد بكلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة، خلال الندوة مفهوم "الدارك ويب" ومكوناته، ومخاطره المتعددة على الأفراد والمجتمعات، مؤكدًا أهمية التسلح بالمعرفة الرقمية واستخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة، حفاظًا على الأمن الشخصي والمجتمعي في ظل التطور السريع لتقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي.

وفي ختام الندوة، دار حوار مفتوح حول أبرز التحديات الأمنية المرتبطة بشبكة الإنترنت، وسبل تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على استقرار المجتمع.