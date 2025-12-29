سوء فهم وحبس شهر… القصة الكاملة لأزمة مها الصغير

شهدت اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة الإعلامية مها الصغير في اتهامها بسرقة اللوحات الفنية، حيث أصدرت المحكمة حكمها بالحبس شهرًا وتغريمها 10 الأف جنيه.

وعقب قرار المحكمة، قدم محامي الإعلامية مها الصغير استئنافًا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها شهرًا وغرامة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

بدأت جلسة المحاكمة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وشهدت غياب الإعلامية عن الحضور، فيما استمع القاضي في الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع الذي نفى جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدًا أن الواقعة ما هي إلا "سوء فهم فني" وليس جريمة تزوير أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأشار الدفاع إلى أن مها الصغير لم تكن تهدف لتحقيق مكاسب مادية من الأعمال الفنية، ولم تعرض اللوحات للبيع أو تنسبها لنفسها بشكل مباشر، بل كانت تسعى إلى إبراز الجانب الإبداعي للمرأة المصرية، معتبراً أن استخدام اللوحات كان في إطار فني وليس تجاريًا. كما دفع فريق الدفاع بعدم توافر القصد الجنائي وغياب نية الاعتداء على حقوق الفنانين الأصليين، مطالبين ببراءتها والتأكيد على تعاونها الكامل مع التحقيقات منذ البداية.