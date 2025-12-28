أزمة حادة في وظائف الكلى.. اللحظات الأخيرة في حياة المخرج داود عبد السيد

توفى المخرج داود عبد السيد عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا إرثا سينمائيا يظل محفورا فى وجدان المشاهد العربي.

وكان داود عبد السيد يعانى فى أيامه الأخيرة من أزمة صحية شديدة، وتحديدا فى وظائف الكلى، وهو ما جعله يلزم الفراش.

بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، و"الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، و"أوهام الحب" لممدوح شكري.

ثم بعد ذلك توقف عبد السيد عن مزاولة هذا العمل، يقول: «لم أحب مهنة المساعد، كنت تعساً جداً وزهقان أوي.. لم أحبها، إنها تتطلب تركيزاً أفتقده.. أنا غير قادر على التركيز إلا فيما يهمني جداً.. عدا ذلك، ليس لدي أي تركيز.»

ويُعد المخرج داود عبد السيد أحد أبرز الأسماء في تاريخ السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا خالدة أثرت وجدان الجمهور، منها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، قدرات غير عادية، سارق الفرح.

وقد أخرج وكتب عددًا من هذه الأفلام، التي تمثل علامات فارقة في السينما العربية، لما تحمله من عمق فلسفي وطرح اجتماعي وإنساني مميز.