بقناة السويس.. سفينة دعم الغوص DSV بمنحة يابانية مليار جنيه

حصلت هيئة قناة السويس على منحة مالية مقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بقيمة 22 مليون دولار، بما يعادل نحو 1 مليار جنيه، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV، والتي تعد الأولى من نوعها ضمن اسطول هيئة قناة السويس.

وتم توقيع الاتفاقية بين المهندس احمد البربري مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، وياماموتو اتسوشي النائب الأول لرئيس مكتب جايكا مصر، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ويوسوكي سوزوكي المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان بالقاهرة.

وتأتي هذه المنحة في اطار التعاون المثمر بين مصر واليابان، ونتاجا لسلسلة من المشاورات الثنائية بين الجانبين، وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التنمية المختلفة.

مهام سفينة دعم الغوص DSV

تنص بنود الاتفاقية على تقديم حكومة اليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي منحة لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس، للعمل في عدد من المهام الحيوية، من بينها تعزيز الامان الملاحي، والقيام بأعمال القطر، ومساعدة السفن في اعمال المناورة، الى جانب دعم القدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بما يسهم في ضمان التشغيل الامن والمستدام للمجرى الملاحي لقناة السويس.

مواصفات فنية متطورة تراعي الاستدامة البيئية

تعد سفينة دعم الغوص DSV وحدة متطورة تراعي معايير الاستدامة البيئية، حيث تعمل بمحرك بنظام الوقود المزدوج ديزل وغاز طبيعي، بما يساهم في تقليل معدلات الانبعاثات الكربونية، وضمان تشغيل صديق للبيئة.

كما تم تزويد السفينة باجهزة البحث والغطس والمعدات الأساسية اللازمة لدعم الغواصين في أداء مهامهم بكفاءة وامان، من خلال غرفتين لمعادلة الضغط، بما يدعم عمليات البحث والغطس والإنقاذ والانتشال، بالإضافة الى وحدة متكاملة لمعالجة المخلفات.

ابعاد وتجهيزات السفينة

يبلغ طول سفينة دعم الغوص 45 مترا، وعرضها 10 امتار، وبغاطس يصل الى 4.5 مترا، فيما يبلغ وزن الوحدة الكلي 620 طنا، وتصل سرعتها القصوى الى 12 عقدة. كما تم تجهيز السفينة بنظام اعاشة بطاقة استيعابية تصل الى 29 فردا.

ومن المقرر ان يتم بناء السفينة بالكامل في اليابان، باستخدام احدث التقنيات، وتحت اشراف هيئة الاشراف اليابانية NK، ووفقا لمتطلبات اتفاقية سلامة الأرواح في البحار solas.

جدير بالذكر ان الخطابات المتبادلة الخاصة بهذه المنحة كانت قد وقعت بين الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الياباني بالقاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، تمهيدا لاستكمال إجراءات تنفيذ المشروع.