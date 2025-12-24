ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة .



وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43692 طن تشمل : 16329 طن يوريا و 2250 طن مولاس و 9091 طن اسمنت معبأ و 16022 طن كلينكر .



كما أشار البيان إلى أنة قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76190 طن تشمل : 4146 طن حديد و 947 طن خشب زان و 1800 طن حمص و 14500 طن خردة و 6000 طن عدس و 42200 طن ذرة و 892 طن كسب عباد و 5705 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1282 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 443 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2941 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 117709 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68482 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2520 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5934 حركة .