وفاة والدة الفنان هاني رمزي.. اعرف موعد الجنازة

شهد الوسط الفني وجمهور الفنان هاني رمزي، حالة من الحزن اثر، وفاة والدة الفنان هاني رمزي اليوم بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية، ما أثار حالة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وفات والدة الفنان هاني رمزي

وفات والدة الفنان هاني رمزي

وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر المستشار أمير رمزي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته وأشقائه، وعلق قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض للسماء، في سلام، بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

ورحلت عن عالمنا مرجريت توفيق، والدة الفنان هاني رمزي، في الساعات الماضية من اليوم الاثنين، بعد معاناة ممتدة مع المرض.

موعد جنازة والدة هاني رمزي

وكشف أمير رمزي عن موعد ومكان جنازة والدته، حيث كتب عبر فيسبوك: صلاة الجنازة على والدتي مرجريت توفيق مجلي الوحش، غدا الثلاثاء، بكنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، الساعة 1 ظهرا.

موعد عزاء والدة هاني رمزي

كما أعلن موعد العزاء، موضحا أنه سيقام يوم الخميس 1 يناير، بقاعة ذات الكنيسة، في تمام الساعة 6 مساء.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة هاني رمزي

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.

وتقدمت النقابة ومجلس إدارتها بخالص التعازي إلى الفنان هاني رمزي وأشقائه وأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

مرض والدة هاني رمزي

وكان المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد أعلن في وقت سابق أن الفنان هاني رمزي حرص على حضور ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان، رغم مروره بظرف عائلي صعب بسبب مرض والدته.

وأوضح الغرباوي أن التزام هاني رمزي بالحضور يعكس احترامه الكبير لجمهوره وللمهرجان، مؤكدا أن هذا الموقف يعبر عن حرصه الدائم على الوفاء بالتزاماته وتقديره للمناسبات الفنية.



ولد الفنان هاني رمزي في مدينة الاسكندرية، مسقط رأس والدته، بينما قضى فترة دراسته في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة، قبل أن يتجه إلى مجال الفن وينضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ بعدها مشواره الفني في عالم التمثيل.

وفاة ولدة الفنان هاني رمزي

كانت انطلاقته الفنية من خلال العمل مع الفنان وحيد سيف في المسرحية الشهيرة انا عايزه مليونير، من تأليف الكاتب المسرحي يسري الابياري، ثم شارك الفنان محمد صبحي في عدد من الأعمال المسرحية البارزة، من بينها تخاريف ووجهة نظر، وهو ما ساهم في صقل موهبته وتأكيد حضوره على الساحة الفنية.

شارك هاني رمزي بعد ذلك في العديد من الأدوار المتنوعة بالسينما والتلفزيون، قبل أن يتصدر بطولة عدد من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا، ليصبح واحدا من نجوم الكوميديا في السينما المصرية.

هاني عادل رمزي من مواليد اسرة قانونية، حيث يعمل والده محاميا.

تزوج من منى مهاب كامل، وهي مواطنة مصرية من محافظة اسيوط، ولديه منها ابنان هما شادي وجيسي.

ومن ابرز اعماله الفنية فيلم غبي منه فيه، الذي شارك في بطولته الفنان حسن حسني، وفيلم محامي خلع امام الفنانة داليا البحيري، إلى جانب مجموعة من الاعمال السينمائية والمسرحية التي تركت بصمة واضحة في مسيرته الفنية.